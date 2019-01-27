جبهة التحرير الجزائرية تعطى "إشارة واضحة" لترشح بوتفليقة

أعلن حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى فى بيان، ما يبدو أنه مؤشر قوى على استمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة، وذلك ردا على الذين يرون أن بوتفليقة لا يمكنه الترشح للانتخابات بسبب وضعه الصحي، وفق ما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وقال الحزب فى بيان، نقتله صحيفة الخبر الجزائرية، أن "مناضلى الحزب، فى جميع مواقعهم، عازمون، كما كانوا دائما، على دعم ومرافقة برنامج الرئيس، والاستعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، حتى تكون الجزائر على موعد مع الانتصار، استكمالا للمشروع النهضوى رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة".

وجاء بيان الحزب بعد أيام من إعلان وزير الداخلية الجزائرى نور الدين بدوي، أن 5 أحزاب سياسية و6 مترشحين مستقلين، سحبوا استمارات الترشح استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 أبريل المقبل.

وأوضح البيان، أن "الجزائر على مقربة من موعد الانتخابات الرئاسية، ولعل الملاحظة الأولى، التى تستدعى التسجيل هى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يمارس مهامه فى قيادة البلاد بصورة طبيعية. أما الملاحظة الثانية، فهى أن حصيلة الرئيس طيلة عهداته الرئاسية إيجابية بكل المقاييس، رغم الظروف الصعبة التى طرأت مؤخرا، بفعل الأزمة المالية العالمية".

واستند الحزب المسيطر فى دفاعه ضمنيا من أجل ضرورة ترشح بوتفليقة، إلى جهوده فى إخماد الفتن وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، إضافة إلى مبادرة تسديد الديون التى أثقلت كاهل الجزائر، ومنجزاته فى تنمية البلاد فى مختلف المجالات.

وأشار البيان إلى أن "الدستور الجديد الذى قدم فيه الرئيس رؤية متكاملة تقوم على ترسيخ الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وفتح مجالا أوسع للمعارضة، تجاوبا مع ما يعرفه المجتمع من تطور فى مختلف المجالات".

وقال أن "دعم حزب جبهة التحرير الوطنى لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة صادق ومخلص، لاعتبارات لا تحصى، يأتى فى مقدمتها أنه رئيس الحزب وابن أصيل لجبهة التحرير الوطني، قائدة الكفاح وثورة التحرير ورائدة البناء والتشييد".