في تطور جديد المظاهرات تتحول الى اعتصامات.. قوى المعارضة تحدد ميادين وساحات الاعتصام بمدن واحياء الخرطوم اليوم الاحد

الخرطوم – التحرير :

حددت القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير أسماء بعض الميادين للاعتصام لتكون إضافة للميادين التي تختارها الجماهير بمعرفتها ليعم صوت الثورة كل أرجاء البلاد ، كماحددت مواقيت انطلاقة المواكب الداخلية بالاحياء، التي تتجمع للاعتصامات بالميادين والساحات من الثالثة عصراً حتى السادسة مساءً اليوم الاحد .

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه امس السبت (26 يناير 2019 )، عن ميادين الاعتصام بالخرطوم بكل من ميدان

بري الدرايسة، و ميدان الهلال بالديم، وميدان نادي جبرة بجبرة، و ميدان الاعتصام بالصحافة غرب منزل الشهيد محجوب، وميدان الشجرة بحي الشجرة، و ميدان الأزهرى مربع 7 غرب سوبر ماركت إستنبول، الأزهري. وفي الكلاكلات ميدان ترهاقا الكلاكلة صنقعت، و ميدان رابطة القبة بالكلاكلة القبة.

و سمت قوى إعلان الحرية والتغيير ميادين الاعتصام في مدينة أم درمان في كل من ميدان الأنصار ، وميدان دلوق أبروف. وفي أمبدة بميدان المولد، وميدان النجم الأحمر وميدان الراشدين، وميدان الرميلة بالحارة الأولى.

وفي كرري تم اعلان ميدان المولد الحارة 8، و ميدان محجوب شريف الحارة 21.

وفي شرق النيل ميدان أم دوم، وساحة الاعتصام الجريف شرق، و ميدان سوق 6، وميدان المولد بدار السلامة المغاربة .

وفي بحري ميدان العامل بحلة خوجلي، وميدان مربع 9 بالصافية شمال9، وميدان منزل الشهيد د. بابكر بكافوري ،وميدان نبتة بالسامراب.

ونوهت قوى الحرية والتغيير أنه في حال كانت هنالك صعوبة في الوصول للميادين التي سمتها فللثوار أن يختاروا ميادين تنطبق عليها بعض المواصفات المتمثلة في : أن يكون الميدان المختار في وسط الحي، وأن يفتح على أربعة شوارع، وألايكون مطلا على شارع رئيس، فضلا عن سهولة الدخول إلى الميدان والانسحاب منه.

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