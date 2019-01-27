رئيس وزراء كندا يقيل سفيره لدى الصين بعد تصريحات عن "هواوى"

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم السبت إنه أقال سفيره لدى الصين الذي أثار زوبعة سياسية بتصريحاته عن قضية تتسلط عليها الأضواء.

وقال ترودو في بيان "طلبت الليلة الماضية من جون مكالوم تقديم استقالته كسفير لكندا لدى الصين وقد قبلتها". ولم يذكر أسبابا.

وكان ترودو قد قال للصحفيين يوم الخميس إنه لا يعتزم استبعاد مكالوم بعدما قال إن منج وان تشو المسؤولة المالية بشركة هواوي يمكن أن تكون لديها حجة قوية تحول دون تسليمها للولايات المتحدة.

واتهم سياسيون من المعارضة مكالوم بالتدخل السياسي في قضية أضرت بشدة بالعلاقات بين كندا والصين.

كانت السلطات قد ألقت القبض على منغ في فانكوفر الشهر الماضي متهمة إياها بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران. واحتجزت الصين بعد ذلك اثنين من مواطني كندا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.