البشير يزور القاهرة وسط تزايد الاحتجاجات المطالبة برحيله

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، إن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور مصر اليوم الأحد.

وأضاف أن زيارة البشير لمصر ستستغرق يومًا واحدًا.

ويأتي ذلك، وسط احتجاجات تجتاح المدن السودانية؛ تنديدا بسوء الأوضاع الاقتصادية، حيث يُطالب المتظاهرون بتنحي الرئيس عمر البشير.

وأجرى البشير، الثلاثاء الماضي، زيارة إلى قطر استغرقت يومين، هي الأولى له خارجيا منذ بدء موجة الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيله في 19 ديسمبر الماضي.

كما زار وزير التجارة السعودي الخرطوم قبل يومين، وقال أن بلاده دفعت (28) مليار ريال سعودي للسودان خلال السنوات الأربعة الماضية عبارة عن مساعدات واستثمارات، ويقاتل الجيش السوداني إلى جانب الجيش السعودي ضمن التحالف العربي منذ اندلاع الحرب في اليمن

ومن المقرر أن يزور البشير الكويت كما ورد في عدد من الصحف المحلية.



وتعتبر الزيارة إلى مصر مفاجأة لجهة أن الإعلان عنها تم في وقت متأخر من يوم السبت، دون الكشف عن أسبابها.