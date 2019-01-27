بالصور.. هيفا وهبي تضج أنوثة في عشاء السفير الروسي في باريس

تستمتع النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي في أسبوع الموضة في باريس وتستفيد من كل لحظة متواجدة فيها هناك لتشاركها مع محبيها.

ونشرت هيفا وهبي صوراً عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي من عشاء السفير الروسي في باريس. وبدت هيفا رائعة الجمال بفستان أسود طويل من توقيع المصممة يوليا يانينا وأكملت إطلالتها بمعطف من الفراء الأبيض.

وعلّقت على الصور قائلة: "كان من دواعي سروري أن أحضر عشاء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمصممة يانينا وباستضافة فخامة سفير روسيا في فرنسا السيد والسيدة أليكسي ميشكوف وصديقتي العزيزة يوليا يانينا مؤسسة شركة يانينا للأزياء.