وزير يمنى يطالب المجتمع الدولى بالضغط الحازم على الحوثيين لوقف الانتهاكات

طالب وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، المجتمع الدولي بالضغط الحازم على المليشيات الانقلابية لوقف كافة الانتهاكات بحق العمل الإغاثى والإنسانى، ومنعها من أي تدخل في العملية الإنسانية.



وأعرب عن استغرابه من بيان المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي، الذي لم يُدِنْ المليشيا الانقلابية بوضوح، رغم أن كل الأدلة تشير إلى قيام المليشيات بقصف تلك المخازن، داعيا إلى تحميل الانقلابيين المسؤولية تجاه الانتهاكات المستمرة بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية.



وشدد على ضرورة نقل مخازن الغذاء فى محافظة الحديدة إلى المحافظات المحررة، لحمايتها من اعتداءات مليشيا الحوثى.



وطالب فتح - طبقا لقناة "العربية" الإخبارية الليلة - منسقة الشئون الإنسانية باتخاذ الآليات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لحماية مخازن الغذاء في الحديدة، والعمل على نقل المخازن إلى المحافظات المحررة تلافيا للاعتداءات المتكررة التي تقوم بها المليشيا على مخازن الغذاء هناك.



وكانت مليشيا الحوثي قد نفذت عدة اعتداءات ضد مخازن الغذاء والعمل الإغاثي في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى ارتكابها العديد من الانتهاكات بحق العمل الإنساني في البلاد.