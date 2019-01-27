السديري: السعودية تمنع تدخلات دول الشر الساعية لزعزعة السودان

قال الخبير السياسي والكاتب السعودي، مشعل السديري، إن المملكة السعودية لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه؛ تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي يقوم به، مشيرا إلى أن أمن واستقرار القارة الإفريقية والدول المقابلة للجزيرة العربية في البحر الأحمر مهم للدول العربية واستقرارها، وأن أي هزات تتعرض لها دولة السودان أو باقي الدول الإفريقية لها انعكاسات على أمن واستقرار الدول العربية.
وأكد أن الوفد الوزاري الذي بعثه خادم الحرمين الشريفين يستهدف دعم السودان باعتبار أن الاقتصاد هو من يقود السياسة وأساس الأمن والاستقرار في أي بلد، وأضاف، إن وقوف المملكة مع السودان سيعيد له الأمن والاستقرار ويمنع التدخلات الخارجية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلدان العربية، وإن ما تقوم به المملكة يأتي إدراكا منها لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار للدول العربية والإسلامية، ومواقفها الداعمة للدول العربية سياسيا واقتصاديا وأمنيا واضحة.
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