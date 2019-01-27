شاهد أول ظهور لرانيا يوسف بعد انتشار الفيديو الإباحي

أعربت الممثلة رانيا يوسف عن ضيقها من انتشار الأكاذيب حول شخصها واستخدام اسمها.

قالت رانيا يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر": هناك موقع الكتروني غير رسمي يبث من تركيا قرر الزج باسمي على فيديو فاضح، رغم أني لم أظهر به والفتاة التي يرددون أنها أنا لا تشبهني نهائيا، ولكنهم قرروا كتابة اسمي لزيادة عدد زوار موقعهم".

وتابعت: "لهذا السبب أصدرت بياني بأني سألاحق كل من يأتي باسمي في هذا الأمر".

وكانت رانيا يوسف أصدرت بيانا إعلاميا جاء فيه: "يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.

ولن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهه يساعد بنشر أي مواد مسيئة وكاذبة، وسوف يتم محاسبته قانونيا".