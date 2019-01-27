أطعمة تؤدي لوفاتك بعد عمر الـ50

نشرت مجلة "بي إم جي" الطبية نتائج دراسة جديدة تشير الى أن أكل الأطعمة المقلية بعد سن الـ 50 يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة خاصة للنساء، مشيرة الى انه "يؤثر سلباً على صحة القلب، ويزيد احتمالات الإصابة بالسكري".
وأظهرت النتائج أن أكل الأطعمة المقلية يزيد خطر الوفاة المبكرة نتيجة عوامل صحية بنسبة 8% إذا تم أكل حصة واحدة من الطعام المقلي كل يوم، ويزيد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 13 بالمائة.
وأظهرت النتائج أن أكل الأطعمة المقلية يزيد خطر الوفاة المبكرة نتيجة عوامل صحية بنسبة 8% إذا تم أكل حصة واحدة من الطعام المقلي كل يوم، ويزيد خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 13 بالمائة.
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