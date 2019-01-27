سوريا تطالب تركيا بسحب قواتها لإحياء اتفاقية "أضنة"

قالت سوريا يوم السبت إنها مستعدة لإحياء معاهدة أمنية تاريخية مع تركيا أدت إلى تطبيع العلاقات لمدة 20 عاما قبل الحرب التى اندلعت فى 2011 إذا سحبت تركيا قواتها من سوريا وتوقفت عن دعم مقاتلى المعارضة.

وقالت سوريا فى بيان لوزارة الخارجية إنها ملتزمة باتفاقية أضنة المبرمة عام 1998 والتى أجبرت دمشق على الكف عن إيواء حزب العمال الكردستانى المحظور الذى يشن حملة تمرد مسلحة ضد الدولة التركية منذ عشرات السنين.

وقال البيان إن سوريا مازالت ملتزمة بهذه الاتفاقية وكل الاتفاقيات المرتبطة بمكافحة الدولتين الإرهاب بكافة أشكاله.

ولكن دمشق قالت إن احياء اتفاقية أضنة والذى أثاره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضى يعتمد على وقف أنقرة دعمها لمقاتلى المعارضة الساعين إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد وسحب قواتها من شمال غرب سوريا.