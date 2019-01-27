السودان تواجه أزمة السيولة بطرح فئة نقدية جديدة

أعلن بنك السودان المركزي طرح عملة جديدة من فئة 100 جنيه بالتزامن مع صرف مرتبات شهر يناير الجاري للعاملين بالدولة.

وأكد مصدر مطلع بالبنك المركزي، حسب ما أفاد منبر "الجريدة" السودانية، اكتمال طباعة الفئة الجديدة وطرحها للتدوال نهاية الشهر الجاري ومطلع فبراير المقبل، مبينا أن العملة الجديدة ستسهم في انفراج أزمة السيولة النقدية.

وكان البنك المركزي السوداني أعلن عن مواصفات وألوان وعلامات تأمين العملة الجديدة، وبين أن اللون الاساسي لها هو البني والعلامة المائية صقر الجديان والرقم 100 جنيه. وتتضمن الواجهة صورة أهرامات البجراوية، والخلفية صورة سد مروي والروصيرص وأعالي عطبرة وستيت .