الامن السوداني يعتقل قيادات وصحفيين بالحزب الشيوعي

شن جهاز الامن والمخابرات السوداني، حملة اعتقالات واسعة استهداف بها عضوية الاحزاب المعارضة والنشطاء في المجتمع المدني.

وقال الحزب الشيوعي السوداني، في بيان أن جهاز الامن والمخابرات السوداني، اعتقل مساء اليوم "السبت" من امام داره كل من، فائزة نقد وحسن عثمان القيادين باللجنة المركزية للحزب القيادين باللجنة المركزية.

كما اعتقل معهم ايضا ايمان عثمان رئيس تحرير صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي، واربعة صحفيين وهم مصعب محمد علي، عثمان قطبي، عوض الكريم محمد طاهر، واسامة حسن.

وقال حزب الامة القومي، ان جهاز الامن، قام باعتقال عضو الحزب مهند عرابي.