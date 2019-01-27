سفير كندا في الصين يستقيل بناء على طلب ترودو

استقال سفير كندا في الصين جون ماكالوم بناء على طلب رئيس الوزراء جاستن ترودو، وذلك بعدما اضطر الخميس الماضي إلى الاعتذار عن تصريحات حول قضية شركة هواوي أثارت جدلاً.
وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان أمس السبت "طلبت من جون ماكالوم أن يسلمني استقالته من منصبه كسفير لكندا في الصين، وقد قبلتها".
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