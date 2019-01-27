حسن نصرالله يخرج عن صمته ويتحدث عن صحته

خرج الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، عن صمت استمر أكثر من شهرين، ونفى الشائعات حول تعرضه لإصابات قتالية أو نوع من مرض السرطان.

وقال نصر الله، في تصريحات علنية هي الأولى له منذ 10 نوفمبر 2018 وأدلى بها لقناة "الميادين" اللبنانية: "الانكفاء لا صلة له بالوضع الصحي أبدا وكل ما قيل هو أكاذيب... لم أتعرض لأي مشكلة صحية أبدا رغم دخولي العام الستين".

وتابع نصر الله موضحا: "من المضحك ما يتردد عن مرض ألم بي أو موت أو عن اجتماعات لحزب الله. ما حصل هو أنه لم تكن هناك مناسبات في الشهرين الماضيين لذا غبنا عن الظهور".

وأردف الأمين العام لـ"حزب الله": "ارتأينا أن ما يتردد عن شائعات بشأن صحتي هو استدراجي للتكلم وهو ما لا نريده. إننا لسنا ملزمين بالرد على الشائعات والذي يريد الآخرون تحديد توقيته. وسأتحدث في الشهر المقبل 3 مرات لأن هناك 3 مناسبات".

وأثار الغياب الإعلامي للأمين العام لـ"حزب الله"، الذي أدلى بكلمته العلنية الأخيرة قبل تصريحاته اليوم في 10 نوفمبر 2018، العديد من التساؤلات حول أسبابه مصحوبة بشائعات وادعاءات كثيرة حول تدهور حالته الصحية جراء التعرض لنوع من مرض السرطان أو إصابات قتالية أو حتى موته.

وتزامن هذا الغياب تقريبا مع إطلاق إسرائيل عملية "درع الشمال" الخاصة بتحديد وتدمير "أنفاق حزب الله" في الأراضي الشمالية التي تسيطر عليها، مما أثار تعليقات ساخرة من قبل الجيش الإسرائيلي.