هذا "الثلاثي" هو صفقات سولاري الحقيقية مع ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الاسبانية، فإن الثلاث لاعبين ذهبوا من لعب 1% من الدقائق مع المدير الفني السابق جولين لوبيتيجي إلى لعب 50% من الدقائق مع سولاري.
في أول 14 مباراه مع لوبيتجي لعب فينيسيوس 12 دقيقه وماركوس يورينتي 11 دقيقه وريجيليون 90 دقيقه ولكن مع سولاري في 20 مباراه حتى الآن لعب فينيسيوس 869 دقيقه ويورينتي 756 دقيقه وريجيليون 717 دقيقه.
الجدير بالذكر أن أكثر الحالات إثاره للدهشه هي حالة البرازيلي، الذي أصبح اللاعب الثاني عشر الذي يمتلك أكبر عدد من الدقائق منذ وصول سولاري
منذ مباراة سولاري الأولى في 31 أكتوبر ضد مليليه لعب فينيسيوس 869 دقيقه مما يعني 48% من مجموع الدقائق، يمتلك الأن ست مباريات متتاليه كأساسي والآن سيعود بيل الذي يمكن أن يحصل على دقائق ضد جيرونا الخميس المقبل مما يعني صداع جديد لسولاري .
كان ماركوس يورينتي هو الآخر مستفيدًا عظيمًا آخر من وداع جولين لوبيتيجي وإستفاد الاسباني من إصابة كاسيميرو وحصل على الدقائق، مع سولاري لعب 756 دقيقه على 10 مباريات وتغيرت حالته من 1% مع جولين إلى 42% من الدقائق امع الارجنتيني.
وهناك أيضًا سيرخيو ريجيليون الذي صعد من الكاستيا ولم يزعج سولاري أبدًا بل أثبت قيمته وتغيرت حالته هو الأخر من 90 دقيقه لعب مع لوبيتيغي (7% من المجموع) إلى 717 دقيقه مع سولاري (40% من المجموع) .
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