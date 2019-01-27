مدرب ريال بيتيس مستاء من رحيل نجم فريقه

وقال سيتين في تصريحات صحفية: "التوقيع مع ريال مدريد خطوة موفقة دائماً، هناك شرط جزائي، من الصعب تعويض اللاعبين الجيدين".
وأضاف: "الفريق سيستفيد مادياً ولكن المال ليس كل شيء لأننا سنخسر لاعباً مهماً والإدارة تسعى لابقاء اللاعبين، في حال بيع أي لاعب يجب التعاقد مع اخر بنفس المستوى".
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