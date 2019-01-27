مدرب ريال بيتيس مستاء من رحيل نجم فريقه

علق كيكي سيتين المُدير الفني لفريق ريال بيتيس الاسباني، على توقيع جونيور فيربو نجم دفاع فريقه لنادي ريال مدريد ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال سيتين في تصريحات صحفية: "التوقيع مع ريال مدريد خطوة موفقة دائماً، هناك شرط جزائي، من الصعب تعويض اللاعبين الجيدين".

وأضاف: "الفريق سيستفيد مادياً ولكن المال ليس كل شيء لأننا سنخسر لاعباً مهماً والإدارة تسعى لابقاء اللاعبين، في حال بيع أي لاعب يجب التعاقد مع اخر بنفس المستوى".