مدرب اسبانيول: نحترم ريال مدريد ولكن الفوز ليس مستحيلا

وأضاف: "نحترم ريال مدريد ولكن الفوز ليس بالشيء المستحيل، لاعبي ريال مدريد بلعيرج المباراة والشيء الطبيعي لهم هو الفوز ولكن إذا قدمنا اداء جيد يمكننا صنع الخطر".

وبسؤواله.. هل تغير ريال مدريد كثيراً مع سولاري؟ أجاب: "ريال مدريد بإمكانهم اجابتك بطريقة أفضل. من الخارج، أرى أن مدريد كان فريقًا يمتلك الكرة لفترة طويلة جدًا مع لوبيتيجي الآن لا يستحوذون كثيراً، من الناحية الدفاعية، تمر جميع الفرق بمراحل جيدة وسيئة".

واختتم بقوله: "إذا كان الخصم هو بطل أوروبا، يتم تقليل فرص تسجيلنا للأهداف من الناحية النظرية. يجب أن يكون لديك نظام لعب جيد وتضحية وأيضاً بعض اللحظات الفردية، لا يجب عليك ان تعتمد على طريقة واحدة للتسجيل".