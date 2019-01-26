انتصاران في الممتاز اليوم

الخرطوم: باج نيوز

فاز هلال

كادوقلي على الرابطة كوستي بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما

بملعب”مورتا” ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز.

وسجّل

أهداف ممثل كادوقلي كلاً من إسماعيل، قمر، ساجد ليرفع الفريق رصيده إلى ثماني

نقاط، أما الرابطة كوستي فتوقف في محطة ثلاث نقاط.

وفي

مباراة ثانية،فاز ود هاشم سنار على نظيره الشرطة القضارف بهدفين مقابل هدف.

وأحرز

أهداف ممثل سنار كلاً من محمد عبد الله كوّل، وسخانة، أما هدف الشرطة فأحرزه طلبة.

ورفع ود

هاشم رصيده إلى عشرة نقاط، فيما بقي الشرطة في ذات عدد النقاط.

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