النجم الساحلي يفاجئ الرجاء البيضاوي

الخرطوم: باج نيوز

تمكّن النجم الساحلي من تحقيق الفوز

على مضيفه الرجاء البيضاوي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء

“السبت” في مرحلة الذهاب من كأس زايد للأندية الأبطال بملعب مولاي عبد

الله بالرباط.

وأحرز أهداف النجم الساحلي كلاً من

إيهاب المساكني ومحمد فراس بلعربي في الدقيقة الـ”56″ و”90″

من عمر اللقاء.

وسيكون الرجاء البيضاوي في حاجة

إلى الفوز بثلاثة أهداف في مباراة الإياب التي ستقام في الثامن من الشهر المقبل

بملعب سوسة بتونس

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