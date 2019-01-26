بشة يتراجع عن الاعتزال

في خطوة مفاجأة وغير متوقعة، نجحت المبادرة التي قادها بعض اقطاب نادي الهلال وبمباركة مجلس إدارة الهلال في إقناع قائد الفريق محمد أحمد بشة، بالتراجع عن قرار الاعتزال وتأجيله حتى مارس المقبل من أجل مصلحة الفريق الذي يتأهب لخوض غمار مجموعات الكونفدرالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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