قطر توزع منحة رفضتها "حماس" على العائلات الفقيرة في غزة

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، السبت، بدء توزيع منحة مالية رفضتها حركة حماس، لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة في قطاع غزة.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قال العمادي: "لا لن تصرف المنحة لرواتب موظفي حماس" العموميين في قطاع غزة، مبينا أن رواتب هؤلاء الموظفين وعددهم نحو أربعين ألف مدني وشرطي ستصرف "مثلما كان يحصل في السابق، أي أن حماس ستصرف من إيراداتها لموظفيها"، في إشارة إلى أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها وزارة المالية التي تديرها حماس في القطاع.

وفي رده على سؤال حول انتقادات معارضين للمنحة القطرية بقولهم "الدولار مقابل الهدوء"، قال العمادي إنه يرفض هذا الاستغلال من بعض الجهات.

وأوضح أن رواتب موظفي حماس تبلغ "33 مليون دولار ونحن (كنا) ندفع 10 ملايين وهذا يخدم المدرسين والعاملين في المستشفيات والموظفين البسطاء الذين يشغلون البلد"، معتبرا أن البعض فهم هذه المبادرة بشكل خاطئ، موضحا أن "هذه مساعدات إنسانية وسوف تصرف بأسلوب آخر للعائلات الفقيرة وعلى الكهرباء وستعطي نفس النتيجة".

وقال محمد العمادي بحسب وسائل إعلام إن "المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة". وأضاف أن نصف الأموال ستوزع السبت بينما سيتم توزيع باقي المبالغ الأحد بواقع مئة دولار لكل عائلة.