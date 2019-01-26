وزير التجارة السعودي يؤكد دعم بلاده للسودان

أبلغ وفد سعودي رفيع الرئيس عمر البشير، بتأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أمن السودان واستقراره هو أمن للمملكة واستقرار لها وأن السودان أحق بأي علاقة معها من أي دولة أخرى.

واستقبل البشير ببيت الضيافة مساء أمس وفداً وزارياً سعودياً بعث به العاهل السعودي تضامناً مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في تصريح صحفي، أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وشدد على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديراً لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في مسيرة التعليم بالمملكة، ولفت القصبي إلى أن السعودية قدمت أكثر من 23 مليار ريال، ثمانية منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب وأن هنالك برامج تنموية وقروضاً استثمارات تمت دراستها وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.