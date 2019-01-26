ترامب يتوقع مفاوضات صعبة مع الديمقراطيين لتمويل الجدار

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أن المفاوضات مع المعارضة الديمقراطية للإبقاء على فتح الإدارة الأمريكية بعد الأسابيع الثلاثة المقبلة لن تكون سهلة، مشدداً على أنه سيفعل الضروري من أجل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب في حسابه على شبكة تويتر الاجتماعية "21 يوماً تمر سريعاً للغاية، المفاوضات مع الديمقراطيين ستبدأ على الفور، لن يكون سهلاً التوصل لاتفاق، فالطرفان متمسكان بموقفهما"، وأضاف "ما يحدث على الحدود خلال حوارنا يدعم حجتنا في حماية الأمن القومي، سنبني الجدار".

وأنهى ترامب أمس الجمعة إغلاقاً جزئياً للإدارة استمر 35 يوماً والذي يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بتوقيع قانون يوفر الأموال للوكالات الفيدرالية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وكان الرئيس قد سمح بتوقيف 25% من الإدارة لنشاطها بسبب نقص الأموال في 22 من ديسمبر الماضي، إزاء رفض الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب إدراج أموال في الميزانيات الفيدرالية لبناء الجدار على الحدود.

وبعد شهر من الإصرار على عدم قبول أي ميزانية لا توفر أموالاً لبناء الجدار، خضع ترامب في النهاية إزاء التقارير المتزايدة حول الصعوبات الاقتصادية لـ800 ألف عامل متضرر والفوضى في بعض المطارات والمخاطر المحتملة على الاقتصاد الأمريكي.

ونشر ترامب اليوم تغريدات على شبكة تويتر الاجتماعية دافع فيها عن ضرورة بناء الجدار وندد في أحداها بأن قافلة جديدة من المهاجرين الوافدين من أمريكا الوسطى وصلت إلى الحدود الجنوبية للمكسيك، حيث طلب نحو 8 آلاف شخص تأشيرة انسانية لدخول هذا البلاد باتجاه الولايات المتحدة، وفقاً لقناة "سي بي إس نيوز".