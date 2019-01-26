سامبدوريا يهزم أودينيزي برباعية بيضاء في ليلة تألق كوالياريلا

عاد سامبدوريا لدرب الانتصارات في الدوري الإيطالي، بعد أن حقق فوزا عريضا على ضيفه أودينيزي بأربعة أهداف نظيفة، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.
وعلى ملعب (لويجي فيراريس)، تألق من جانب أصحاب الأرض المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا الذي كان صاحب أول هدفين في اللقاء في الدقيقتين 33 و56.
بينما تكفل لاعب الوسط الشاب كارول لينيتي والمهاجم الدولي مانولو جابياديني بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 68 و78 على الترتيب.
وبهذه النتيجة الكبيرة يستعيد "السامب" نغمة الفوز في المسابقة بعد خسارة وتعادل، ليرتفع رصيد الفريق إلى 33 نقطة في المركز السادس مؤقتا.
على الجانب الآخر، توقف رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز الـ16، بعد أن استقبل خسارته الثانية على التوالي.
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