70% نسبة النجاه في "ملاحق" مهنة القانون

أعلن وكيل وزارة العدل، سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون، بابكر أحمد قشي، عن إجازة المجلس في اجتماع، يوم السبت، برئاسة وزير العدل، د. محمد أحمد سالم، رئيس المجلس، لنتيجة ملاحق دورة سبتمبر، بنسبة نجاح 70%.

وقال "قشي" إن 2552 طالباً سجلوا للجلوس لامتحانات الملاحق وجلس منهم 2119، مشيراً إلى أن 1489 منهم نجحوا بنسبة بلغت 70%.

وأشار إلى أن نسبة النجاح تعتبر جيدة جداً نتاجاً إلى أن وضع المنهج كان له الأثر الكبير في ارتفاع هذه النسبة.

وكشف سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون عن ست حالات غش صاحبت امتحانات هذه الدورة، نصفها عبر الهاتف، والنصف الآخر عبر الطرق العادية، مشيراً إلى أن المجلس أوقع الجزاءات التي نصت عليها اللائحة بالرسوب في كل المواد، والحرمان من الجلوس للامتحانات لثلاث دورات متتالية والبعض لدورتين.

وأبان أن مجلس تنظيم مهنة القانون ناقش خلال الاجتماع، دعم الطلاب فيما يتعلق بالتحصيل خلال الفترة التي تسبق الامتحانات، ووضع عدداً من المقترحات، وأشار إلى أن وزير العدل رئيس المجلس وجه بعقد اجتماع خاص لمناقشة مسألة المعاهد والمذكرات التي تطبع وتباع، بحيث يجب أن يكون هناك رقيب وجهة تشرف على هذه المسائل.