فرنسا: تأجيل بريكست "يستحق الدراسة"

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، إن أي طلب من بريطانيا لتأجيل خروجها من الاتحاد الأوروبي "سيستحق الدراسة".

إلا أن الوزيرة صرحت للصحفيين كذلك، أنه لا يمكن إعادة التفاوض على اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه بين لندن وبروكسل، والذي رفضه البرلمان البريطاني.

وقالت: "إذا قدمت الحكومة البريطانية مدعومة بأغلبية في البرلمان، وهو ما سيشكل تقدماً حقيقياً، أفكاراً جديدة حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وطلبت منا التأجيل، فسيكون ذلك طلباً جديراً بالدراسة".

وأكدت الوزيرة على أن "التأجيل ليس حلا، بل إنه سبيل للحل".

وقالت في مؤتمر صحافي خلال تجمع للشباب لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون "يجب أن يكون هناك هدف جديد وموثوق، وهذا يعني أن على الحكومة البريطانية اقتراح حل لا يعيد فتح اتفاق الخروج".

وأكدت "اتفقنا على اتفاق الخروج ولا يمكن إعادة فتحه للتفاوض".

والأسبوع الماضي رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق البريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع بروكسل، ما يترك بريطانيا بدون خطة مع اقتراب يوم خروجها من الاتحاد في 29 مارس 2019.