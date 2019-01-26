الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في الضفة

نددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، بتصعيد إسرائيل بحق الفلسطينيين الذي أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وجرح العشرات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحملت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحاصل الذي سيؤدي إلى نتائج خطيرة، وإلى مزيد من التوتر وخلق أجواء خطيرة لا يمكن السيطرة عليها.

وجددت دعوتها إلى المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي سيبقى صامداً، ولن يتنازل عن حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها، مهما بلغت الجرائم الإسرائيلية.

واستشهد فلسطيني وأُصيب 6 آخرون بجروح اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله في الضفة الغربية، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية، وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين من جهة، والجيش الإسرائيلي ومستوطنين من جهة أخرى في قرية المغير شمال شرق رام الله عقب دخول مستوطنين للقرية.

وبحسب المصادر، فإن فلسطينياً استشهد وأصيب 6 وصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة خلال المواجهات التي أطلقت خلالها قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز بكثافة، وكان فلسطيني قد استشهد فجر اليوم برصاص إسرائيلي في شرق القدس، فيما لقي فلسطينيان اثنان حتفهما، وأصيب العشرات أمس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله وقطاع غزة.

وطالبت حكومة الوفاق الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير حماية دولية للشعب، الذي يتعرض لعدوان وظلم الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة في بيان للمتحدث باسمها يوسف المحمود، أن التحريض والصمت الدولي والدعم الأمريكي، هو الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسته العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.