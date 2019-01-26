رسميًا.. موناكو يقيل "هنري" من تدريب الفريق

أعلن نادي موناكو الفرنسي، أمس الجمعة، رسمياً إقالة تيري هنري من تدريب الفريق وعودة ليوناردو جارديم المدرب السابق. ووقعت إدارة نادي موناكو عقداً لمدة عامين ونصف مع جارديم، وسيتولى المهام الفنية للفريق بدايةً من يوم الأحد المقبل. وأوضح النادي في بيان رسمي: "قرار إقالة المدرب ليوناردو جارديم كان سابق لأوانه، لقد كان واحد من المدربين الذي صنعوا التاريخ في موناكو، واليوم يسعدنا القول أن القصة لم تنته بعد". وتابع: "تيري هنري هو أسطورة كرة القدم لكن الظروف المعاكسة ، وخاصة الإصابات العديدة للاعبين، لم تسمح له بإخراج الفريق بفاعلية وسرعة من الأزمة. نود أن نشكر تيري هنري على مواجهة هذا التحدي وقبول تدريب فريقه الأم خلال وقت عصيب". وأكمل: "ربما استغرق الأمر وقتًا أطول لتنفيذ ما كان مخططًا له. لسوء الحظ ، ليس لدينا الوقت وعلينا التصرف والرد على الفور. لهذا السبب اتخذنا قرارًا بإنهاء تعاوننا مع تيري هنري".

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