مدرب جيرونا يكشف عن خطته لهزيمة برشلونة

أكد أوزيبيو مدرب فريق جيرونا الاسباني، انه فريقه إذا قدم أداء جيد مثل مباراة الذهاب سيكون لديه فرص، وسيحاول أن يفعل ما يعتقده مناسب لمواجهة البارسا.

وقال أوزيبيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البارسا: "لدينا العديد من الغيابات لكن يجب أن نتغلب على هذه الظروف، لدي ثقة بكل لاعب سيلعب المباراة".

وأضاف: "غياب ديمبلي سيؤثر على البارسا وسيفيدنا من جهة أخرى، إنه لاعب مهاري يسبب الخلل في دفاعات الخصم، كما يعطي عمقاً واضحاً للتشكيلة".

وكشف بقوله: "بالتأكيد البارسا يمتلك عدة بدائل مميزة لديمبلي".

وواصل: "البارسا فريق قوي للغاية، هو مسيطر على الدوري بحيث يفوز بمعظم مبارياته مع إنتظام هائل".

واختتم: "نتمنى من جماهيرنا أن تزودنا بالحماس والقوة لنكون قادرين على تقديم مباراة جيدة تسمح لنا بالفوز في النهاية".