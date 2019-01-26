نواب حزب مبارك الفاضل يكملون انسحابهم من الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدم نواب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل باستقالاتهم من البرلمان والمجالس التشريعية الولائية.

وكان مبارك الفاضل أعلن الشهر الفائت انسحاب حزبه من الحكومة، مع مطالبات بإقامة حكومة انتقالية عقب رحيل النظام الحالي.

وقالت الدكتورة نادية مصطفى رئيسة المكتب السياسي لحزب الامة، ان نوابهم دفعوا بالاستقالات من البرلمان في أعقاب المذكرة التي دفعت بها القوى الوطنية للتغيير والخاصة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، علاوة على تنفيذ قرارات المكتب السياسي بالانسحاب من الحكومة.

ومن المتوقع أن يحيل رئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر استقالاتهم، إلى لجنة العدل والتشريع توطئة للبت فيها.

وأضافت النائبة إن نواب الحزب في المجالس التشريعية بولايات الخرطوم والنيل الأزرق وشمال كردفان تقدموا باستقالتهم تماشياً مع القرار الذي اتخذه الحزب بالانسحاب من الحكومة في كافة المستويات.

يشار إلى أن حزب الأمة حاز على مقاعد في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية بالتعيين من الرئيس عمر البشير إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني، حيث يمثل في المجلس الوطني بثلاثة نواب، إلى جانب عضو في مجلس الولايات وثلاثة في المجلس التشريعية بكل من الخرطوم النيل الأزرق وشمال كردفان.