مصادر دبلوماسية تكشف عن مشاورات لاستئناف الحوار الثنائي مع واشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية عن مشاورات بين السودان وواشنطن لاستئناف الحوار بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال المصدر في تصريح إن المفاوضات ستستصحب رفع الحصار الكلي عن السودان ، مشيراً إلى أنهم أكدوا على احترام حقوق الإنسان والعمل على حماية المواطنين.

وتوقع المصدر إعلان استئناف الحوار قريباً عقب المشاورات الجارية بين الطرفين لافتاً إلي تجاوب كبير بين الطرفين في العديد من القضايا التي تم تداولها.

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