اتفاق جديد.. المالية السودانية تدفع 48 مليون دولار مُقدماً لإنتاج دقيق القمح

دفعت الحكومة السودانية مبالغ مالية بالدولار مقدماً، لتمكين المطاحن من إنتاج الدقيق وتوزيعه على المخابز.

وعلم موقع (باج نيوز) من مصادر موثوقة، أن اجتماماً رفيعاً عُقد يوم (السبت) ضم مسؤولين من الأمن الاقتصادي ووزارة المالية و مندوبي المطاحن اتفقوا خلاله بأن تدفع الحكومة 48 مليون دولار لمدة شهر يبدأ من الأول من فبراير حتى الثامن والعشرين منه.

واستأثرت شركة سين للغلال بنسبة 44% من توزيع الدقيق والتي تعادل 44 ألف جوال من أصل مائة ألف خلال شهر.

وكان الاتفاق الساري يتمثل في دعم وزارة المالية بمبلغ 680 جنيهاً للجوال، إلا أنها أبرمت اتفاقاً جديداً مع المطاحن يضمن توفر الدقيق لكافة المخابز في العاصمة والولايات.

ويُمكن الاتفاق خمس مطاحن سودانية من الاستقادة من طحن القمح المُباع من وزارة المالية والحصول على هامش ربح مجزي.

وبحسب الاتفاق يمكن أن تستفيد المطاحن من أصل المبلغ الخاص بوزارة المالية، في سداد بعض التزامات المالية لصالح المطاحن.

والتزمت المالية بتغطية المنصرفات الحكومية من “طحن وترحيل ومواد التعبئة وأعباء أخرى” بالعملة المحلية.

وبحسب الاتفاق يُباع الجوال للمخبز بسعر 550 جنيهاً للجوال مع تكلفة المصروفات الحكومية والبنكية وفق الفواتير.

الخرطوم: باج نيوز

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين