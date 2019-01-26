بالفيديو : إنصاف فتحي الحبشية تحرك بصوتها راقصات أثيوبيا

مزج ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي بين جمال الأداء الغنائي للفنانة الموهوبة إنصاف فتحي بجمال الاستعراض الراقص لفنانين أثيوبيين في فيديو واحد بصورة منسجمة بدت وكأنه تسجيل واحد لا عملين مركبين بتغنية وسائل التواصل الحديثة ، وكانت الأغنية التي قدمتها إنصاف فتحي بعنوان (وليدكم دي) للشاعر والملحن سليمان عطية.

الفيديو المركب أظهر إحدى المطربات الأثيوبيات وهي تغني بصوت المطربة إنصاف فتحي بجانب استعراض بعض الراقصين على إيقاع الأغنية التي كانت تؤديها بصوتها المبدعة إنصاف فتحي كشفت عن التمازج والتشابه الكبير بين الفن السوداني والفن الأثيوبي.

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