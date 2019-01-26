الجيش اليمني يصد هجوماً للحوثيين في "قانية" ويقتل قيادياً ميدانياً

لقي قيادي ميداني لميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، مصرعه وأصيب آخر، في مواجهات مع الجيش اليمني، بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال مصدر محلي لموقع "نيوزيمن" الإخباري، اليوم السبت، إن قوات الجيش أفشلت تسللاً لمجاميع حوثية في جبهة، قانية، عقب تمكن اﻷخيرة من تفجير طقم للواء 117 مشاة بعبوة ناسفة.

وأضاف أن اشتباكات اندلعت عقب محاولة التسلل وأسفرت عن مصرع عدد من مسلحي الميليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو أبو فهد الريامي، وإصابة قيادي حوثي آخر يدعى عبدالله مقبل الخبراني المكنى "أبو مقبل" بإصابات بليغة وفرار من تبقى من تلك المجاميع.

وكان 11 جندياً معظمهم من اللواء 117 مشاة التابع لمحور البيضاء سقطوا بين قتيل وجريح مساء أول أمس الخميس، باستهداف الطقم الذي كان يقلهم بعبوة ناسفة زرعها متسللون من ميليشيا الحوثي في طريق حوران قانية.