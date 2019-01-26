هازارد يحسم مصييره مع تشيلسي

يقترب البلجيكي الدولي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، من حسم مصيره مع البلوز خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة عدد من الأندية الكبرى في الظفر بخدماته.

ويفكر هازارد في قبول تجديد عقده ليصبح لاعباً لتشيلسي الإنجليزي لمدة 5 مواسم قادمة، في حال لم يتحرك ريال مدريد ويقدم عرضا مغريا لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.