محكمة بريطانية تكشف تورط قطر في فساد بنك باركليز

كشفت محكمة بريطانية، اليوم السبت، تورط رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، في قضية الفساد الشهيرة الخاصة ببنك باركليز.

وقالت المحكمة إن حمد بن خليفة طلب عمولة شخصية من بنك باركليز، وذلك في القضية المتورط فيها 4 من المسؤولين الكبار بالبنك.

وأظهرت التحقيقات الخاصة بالقضية، العملية غير القانونية التي تمت بالاتفاق بين رئيس تنفيذي سابق ببنك باركليز، و3 من كبار المدراء التنفيذيين في البنك، ومسؤولين في الحكومة القطرية، لتسهيل الحصول على قروض من أجل إنقاذ البنك من خطة إنقاذ حكومية.