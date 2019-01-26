طقس السعودية.. عواصف رعدية ومخاوف من فيضانات

حذر خبراء في الأرصاد الجوية بالسعودية من عواصف رعدية قوية ستضرب المملكة الاثنين والثلاثاء القادمين وتزداد قوتها تدريجيا، محذرين من تشكل فيضانات وسيول وموجات غبارية بعدد من المناطق.

وتشير المصادر إلى أن تلك الموجات ستبدأ في مدينة تبوك ليل الأحد على أن تتوسع لاحقا إلى جميع مناطق المملكة مصحوبة بالبرد الرعدي.

وتمتد العواصف تدريجيا إلى المدينة المنورة وشمال ووسط حائل، وتكون الأمطار شديدة مع تشكل السيول وربما الفيضانات على الأجزاء الغربية من منطقة تبوك والسيول المنقولة نحو السواحل.