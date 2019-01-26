حذر خبراء في الأرصاد الجوية بالسعودية من عواصف رعدية قوية ستضرب المملكة الاثنين والثلاثاء القادمين وتزداد قوتها تدريجيا، محذرين من تشكل فيضانات وسيول وموجات غبارية بعدد من المناطق.
وتشير المصادر إلى أن تلك الموجات ستبدأ في مدينة تبوك ليل الأحد على أن تتوسع لاحقا إلى جميع مناطق المملكة مصحوبة بالبرد الرعدي.
وتمتد العواصف تدريجيا إلى المدينة المنورة وشمال ووسط حائل، وتكون الأمطار شديدة مع تشكل السيول وربما الفيضانات على الأجزاء الغربية من منطقة تبوك والسيول المنقولة نحو السواحل.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس السعودية.. عواصف رعدية ومخاوف من فيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.