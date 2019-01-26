صحيفة: يوفنتوس قد يتعاقد مع مارسيلو مقابل 60 مليون يورو

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أنه من الوارد أن يتعاقد يوفنتوس مع البرازيلي مارسيلو دا سيلفا نجم ريال مدريد في الصيف المقبل.
وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس قد يتعاقد مع مارسيلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 60 مليون يورو.
وأفادت الصحيفة الإيطالية أن السيدة العجوز لن تضطر لدفع مبلغ 200 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد مارسيلو، وأن البيانكونيري يتابع موقف اللاعب البرازيلي مع ناديه جيدًا في الوقت الحالي، حيث لا يشارك مع الميرنجي في الفترة الأخيرة بشكل أساسي.
وذكرت الصحيفة الإيطالية أن صفقة انتقال اللاعب صاحب الـ30 عامًا قد تشمل انتقال أليكس ساندرو إلى اللوس بلانكوس في الصيف المقبل.
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