تصريحات نارية من "مورينيو" لـ"ميسي ورنالدو"

تحدث البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مقارنة البعض بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد والمنضم حديثاً لنادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال جوزيه في حواره مع قنوات "بي أن سبورت" إنه من غير المنصف أن نقول أن ميسي ورونالدو أحدهما أفضل من الثاني، مشيراً إلى أن أنهما لاعبان مختلفان للغاية.

وواصل مدرب يونايتد السابق حديثه: "من غير المنصف أن نقول أن ميسي ورونالدو أحدهما أفضل من الثاني، فهما لاعبان مختلفان على الإطلاق".

وأضاف: " عندما كان يتواجد كريستيانو بجانبي كنت سعيدًا للغاية، وعندما نلعب ضد ليو فكنت أفكر كثيرًا لكي أساعد فريقي على الفوز".

وأبدى مورينيو دهشته وإعجابه في نفس الوقت بسبب السنوات الطويلة التي استمرا فيها رونالدو وميسي على قمة كرة القدم.

وقال:" الفوز لمرة واحدة يمكن أن يحدث بكل تأكيد، ولكن أن تفوز وتفوز وتفوز هو أمر صعب للغاية وهو ما فعله الثنائي ميسي ورونالدو”.

وأنهى حديثه: "ميسي ورونالدو مستمران في القمة منذ عشر سنوات، وبكل تأكيد سيستمر الحديث عنهما حتى يقرر الثنائي الاعتزال، وبعد ذلك يأتي لاعبون آخرون في مكانهما".