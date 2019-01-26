"أمازون" تختبر خدمة جديدة لتوصيل البضائع

بدأت شركة أمازون العالمية باختبار خدمة جديدة تعتمد على الروبوتات لتوصيل البضائع لزبائنها.
وتعتمد الخدمة الجديدة على عربات مسيرة صغيرة تحوي صناديق خاصة تتسع لـ 9 كيلوغرامات من الحمولة. وبرمجياتها المتطورة التي تعتمد على أنظمة الملاحة وتحدي المواقع "GPS"، تمكنها من توصيل البضائع من متاجر ومستودعات "أمازون" إلى منزل الزبون.
وزودت هذه العربات التي بدأت "أمازون" باختبارها في مقاطعة سنوهوميش بواشنطن، بكاميرات خاصة وحساسات للحركة تمكنها من التنقل في الشوارع دون أن تصطدم بالناس والحيوانات والسيارات.
أما صناديقها، فمزودة بأقفال إلكترونية خاصة يمكن للزبون فتحها بواسطة رمز خاص ترسله له "أمازون" عندما ترسل له بضائعه.
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