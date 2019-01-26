عاجل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين بانقلاب حافلة في مصر

انقلبت سيارة نصف نقل محملة بعمال زراعيين، بالقرب من مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة المصرية، مما تسبب في مصرع 3 أشخاص، وأصيب 12 آخرين. كان اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية بانقلاب سيارة نصف نقل محملة بعمال زراعيين عند الكيلو 86 الطريق الصحراوى، كانوا فى طريقهم للعودة إلى منازلهم بسبب انفجار أحد إطارات السيارة.

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