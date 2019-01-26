ألبا يصدم ميسي بتصريحاته

يري المدافع المخضرم جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني، أن اعتزال الارجنتيني ليونيل ميسي في المستقبل لن يؤثر على الفريق الكتالوني، مؤكدًا أن برشلونة سيبقي كما هو.

وقال جوردي ألبا في تصريحات لصحيفة "سبورت": " برشلونة سيبقى دائمًا كما هو في غياب أي لاعب، ولكن مؤكدًا على أن ليونيل ميسي هو اللاعب الذي سيفتقده الجميع وليس برشلونة فقط".

وأضاف: في غياب ميسي ستصبح مسألة الحصول على الألقاب مكلفة أكثر بكثير، أنه يجعلك تفوز بالمباريات والبطولات فهو أفضل لاعب في التاريخ ونتمنى أن نستمتع به لوقت أكثر".

وتابع: " هناك تفاهم كبير بيني وليونيل ميسي بشكل مثالي، وبسبب هذا الترابط إستطعنا تسجيل الكثير من الأهداف".

وأكد "ألبا" أنه يرغب الاستمرار مع برشلونة وختام مشواره الكروي ضمن صفوف الفريق الكتالوني.