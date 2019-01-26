النجم الساحلي يهزم الرجاء المغربي بهدفين في كأس زايد

تلقي فريق الرجاء المغربي هزيمة قاسية على ملعبه أمام نظيره النجم الساحلي التونسي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

افتتح أهداف النجم الساحلي التونسي اللاعب إيهاب المساكني في الدقيقة 57، بعد هجمة مرتدة سريعه بتمريرة طولية من ياسين الشيخاوي اثناء خروج حارس الرجاء لتصطدم الكرة به وترتد لـ "المساكني" الذي يسددها قوية في الشباك.

وأضاف محمد فراس بالعربي الهدف الثاني للفريق التونسي في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز وضع النجم الساحلي قدمًا في الدور نصف النهائي للبطولة العربية قبل لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي يوم 8 فبراير المقبل فى "تونس".