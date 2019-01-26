ريال مدريد يخطط لخطف "هازارد" مجانًا

يجهز فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني خطة جديدة للتعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وأكد موقع "الدون بالون" الإسباني، أن رئيس ريال مدريد يخطط للتعاقد مع "هازارد" مجانًا دون دفع أي مبالغ مالية في الميركاتو الصيفي.

وأوضح الموقع الاسباني أن فلورنتينو بيريز يسعي لعقد صفقة تبادلية مع تشيلسي يحصل بمقتضاها على خدمات "هازارد" مقابل انتقال الثنائي إيسكو وفيديريكو فالفيردي لنادي تشيلسي بدون دفع أي أموال.

ويرغب رئيس ريال مدريد في تقليل النفقات في الميركاتو بسبب استهدافه لتعاقد مع أكثر من لاعب مميز حيث يخشي مواجهة سياسة اللعب المالي النظيف.