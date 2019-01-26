المبعوث الأمريكي: تقدم كبير في المحادثات مع طالبان

قال المبعوث الأمريكي في المحادثات مع حركة طالبان الأفغانية، إنه تم إحراز تقدم كبير اليوم السبت في المفاوضات الهادفة إلى إنهاء الحرب الطويلة المستمرة في أفغانستان.

وكتب الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد على تويتر بعد 6 أيام من المحادثات مع طالبان في قطر "الاجتماعات التي جرت هنا كانت مثمرة أكثر مما كانت في السابق، لقد أحرزنا تقدماً كبيراً بشأن قضايا حيوية".