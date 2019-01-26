كلوني يكشف حقيقة انفصاله عن أمل علم الدين

نفى نجم هوليوود، الممثل جورج كلونى، الأنباء التى ترددت مؤخراً حول انفصاله عن زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين، فى طلاق ثمين بلغ سعره 520 مليون دولار.
وتناقلت العديد من الصحف خبر الانفصال، بعد أن نشرها موقع RadarOnline وفقاً لمصدر خاص بهم، الذى قال أن كلونى يستعد للحصول على طلاق بقيمة 520 مليون دولار من زوجته أمل كلونى، بعد شجار نشأ بينهما، تركت على إثره الزوجة المنزل الذى تقيم فيه مع كلونى، وذهبت إلى منزلها فى الجزيرة الإيطالية سردينيا مع طفليها ألكسندر وإيلا التوأم، البالغ عمرهما عام واحد، بعدما كان يريد كلونى أن يتمتعا سوياً بالمنزل الجديد، وعندما اتصل النجم بزوجته ليخبرها رغبته فى رؤية أطفاله، أخبرته أنه إذا جاء، سيضطر إلى البقاء فى بيت الضيافة.
لكن قال الممثل القدير لموقع Hollywood Life أن القصة التى ذكرها هذا الموقع، ونقلتها العديد من وسائل الإعلام، ليست سوى قصة ملفقة وخالية من الصحة، ولا وجود لطلاق بينه وبين زوجته أمل علم الدين.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد تضاربت بين نفي وتأكيد قرار النجم الأميركي جورج كلوني بطلب الطلاق من زوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين.
وذكرت مجلة "غلوب" الأميركية أن مقربين من كلوني أكّدوا عدم تحمله شكاوى وطلبات أمل المتكررة التي لا تعجبها حياة هوليوود، مشيرين الى أن كلفة الطلاق تصل الى بليون دولار اميركي.
وبدورها وصفت أمل نجم هوليوود بأنه "زوج وأب مدهش".
ونفى موقع "غوسب كوب" الموضوع برمته، كما نفى حمل امل ثانيةً. وأشار الموقع الى قول كلوني في أحد تصريحاته الأخيرة:" أنا زوج أمل كلوني".
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