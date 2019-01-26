رحيل المؤلف الفرنسي "لوجران" عن عمر يناهز الـ86 عامًا

توفى اليوم السبت، المؤلف الموسيقى الفرنسى، ميشال لوجران، عن عمر ناهز 86 عاما، وفقدت الساحة الفنية الفرنسية فنانا كبيرا حاز على 3 جوائز أوسكار لموسيقى أفلام من إبداعه، وفقا لـ"فرانس 24". وأعلن مكتبه، خبر وفاته، اليوم السبت، وكان من المفترض أن يقيم لوجران، حفلات موسيقية فى باريس أبريل المقبل، وخلال عمله لأكثر من 50 عاما، اكتسب شهرة عالمية، وحصل على 3 جوائز أوسكار لموسيقى أفلام ألفها، وهي "آنسات روشفور" (1967) و"صيف 42" (1972) و"ينتل" (1984). وقد عمل مع عدد من كبار النجوم مثل راي تشارلز، أورسون ويلز، إيديث بياف وفرانك سيناترا.

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