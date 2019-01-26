بريانكا شوبرا تحتفل بـ"35" مليون متابع عبر الـ"انستجرام"

احتفلت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، بوصول عدد متابعها لـ٣٥ مليون متابع عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". ونشرت بريانكا، صورة لها من حفلات الحنة الخاصة بحفل زفافها، وعلقت عليها: "شكرا لكم.. لـ٣٥ مليون". يشار إلى أن بريانكا ونيك كانا قد احتفلا بالكريسماس مع العائلة والأصدقاء في لندن، ومن بعدها سافرا إلى سويسرا لممارسة هواية التزلج في سويتزرلاند لأيام قليلة إضافية.

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