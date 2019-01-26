غزة.. تحذير من انهيار كامل للخدمات الصحية

جددت وزراة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تحذيراتها من انهيار كامل لخدمات المنظومة الصحية، بسبب أزمة نفاد الوقود المخصص لتشغيل مولدات المستشفيات في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن "استمرار تجاهل المؤسسات الإنسانية لحاجة المستشفيات الملحة من الوقود سيصيبها بشلل وشيك، مما يتطلب جهداً فورياً ومسؤولاً منها لإنقاذ أرواح مئات الأطفال والمرضى في الأقسام الحساسة".

وأضاف أن "منحة الوقود التي أشرفت عليها المؤسسات الأممية انتهت في نهاية نوفمبر الماضي، ولم يتم تخصيص منحة أخرى حتى اللحظة للمستشفيات"، مؤكداً أن الوزارة اتخذت إجراءات تقشفية قاسية لإدارة الأزمة الحادة، واستخدمت خلالها المولدات الأقل حجماً وإعادة جدولة خدماتها المختلفة، ولكن الأزمة تشتد وكافة إجراءات الوزارة ستكون عاجزة أمامها.

وأشار القدرة، أن المرافق الصحية تحتاج حالياً إلى 300 ألف لتر من السولار شهرياً، في ظل التحسن الذي طرأ على جدول الكهرباء في مناطق قطاع غزة مؤخراً، حيث كانت تحتاج إلى أكثر من 500 ألف لتر شهرياً.