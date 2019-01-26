غدًا.. البشير يزور مصر لبحث أوضاع القارة الإفريقية

يبدأ الرئيس عمر البشير، غداً الأحد، زيارة رسمية الى العاصمة المصرية القاهرة، من المقرر ان يلتقي خلالها نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال سفير الخرطوم لدى القاهر غبد المحمود عبد الحليم “نعم يقوم رئيس الجمهورية عمر البشير بزيارة ليوم واحد لمصر غدًا الأحد”، لافتا إلى عقد قمة مرتقبة بين البلدين.

وأضاف، أن البشير سيأتي إلى القاهرة وبرفقته “فضل عبد الله فضل، وزير شؤون الرئاسة، والدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية والفريق أول، صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني”.

وأوضح السفير السوداني، أن لقاء البشير والسيسي يأتي فى إطار الحراك السودانى العربى حاليا وخصوصية العلاقات السودانية المصرية”.

وقال إن مباحثات الزعيمين ستشمل أوضاع القارة الإفريقية وتطورات المنطقة العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن.